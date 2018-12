Origi mag vertrekken bij Liverpool, Mignolet niet

Liverpool is bereid mee te werken aan een definitieve transfer van Divock Origi. De 24-jarige aanvaller, die nog tot medio 2020 vastligt op Anfield, wordt amper gebruikt en hoopt op een nieuwe uitdaging. Britse media duidden Schalke en Wolverhampton Wanderers aan als mogelijke nieuwe clubs, maar de entourage van de Rode Duivel wil die interesse niet bevestigen.

Anders dan bij Origi verzet Liverpool zich tegen een winters vertrek van Simon Mignolet. De doelman is al even tweede keuze onder Jürgen Klopp. De Duitse succescoach is evenwel niet van plan zijn betrouwbare stand-in te verkopen. Zeker niet in een seizoen waarin de eerste landstitel sinds 1990 lonkt. De 30-jarige Mignolet, die graag andere oorden zou opzoeken, blijft dus in de wachtkamer. Zijn contract bij Liverpool loopt in 2021 af.