Mannen somber gestemd, vrouwen kijken opvallend positiever naar 2019

De toekomst belooft veel goeds. Dat vinden toch vooral de vrouwen. Uit een peiling van onze krant blijkt dat zij opvallend optimistischer naar 2019 kijken dan mannen. “Typisch in tijden van politieke onzekerheid”, zeggen experts.

“Hoe kijkt u naar de toekomst?” 65 procent van de vrouwen beantwoordt die vraag met “eerder positief” of “heel positief”, tegenover 51 procent van de mannen. Dames zijn dus opvallend optimistischer in­gesteld. En op de vraag “Denkt u dat 2019 beter of slechter zal zijn dat 2018?” zegt 26 procent van de vrouwen ”ja”, terwijl maar 19 procent van de mannen in een beter jaar gelooft. Dat blijkt uit de enquête van onze krant, afgenomen bij duizend Vlamingen door onderzoeks­bureau Ipsos tussen 13 en 18 december.

“Het verbaast me dat vrouwen positiever kijken naar de toekomst dan mannen”, zegt sociaal psychologe Vicky Franssen (Arteveldehogeschool). “Doorgaans zijn ze net voorzichtiger dan mannen, terwijl die dan weer vaker risico’s durven te nemen.”

Toch is er een plausibele verklaring voor de cijfers, zegt genderexperte en sociologe Katrien Van der Heyden. Dat de be­vraging werd gedaan in een periode vol politieke onzekerheid waarin N-VA uit de regering stapte en Michel I tenonderging, speelt een grote rol. “Mannen laten meer dan vrouwen hun welbevinden afhangen van hun job. Maar in politiek woelige tijden met soms een economische onzekerheid als gevolg, voelen mannen een grotere last op hun schouders. Die economische factor heeft een grotere invloed op mannen dan op vrouwen. Want hun stereotiepe rol van kostwinner maakt dat ze zich meer verantwoordelijk voelen voor het gezin.”

Bovendien, zegt Van der Heyden, staan vrouwen bewuster in het leven dan mannen. “Ze zijn meer met het milieu bezig en hebben ook een kleinere voet­afdruk dan mannen. Ze leven ook vaker gezond dan mannen. Ook dat kan verklaren waarom zij positiever naar de toekomst kijken.”

Hoe ouder, hoe negatiever

Nog een vaststelling: hoe ­ouder, hoe negatiever ingesteld. Terwijl een vierde van de 18- tot 34-jarigen negatief naar de toekomst kijkt, is dat bij de 55-plussers al meer dan de helft. En daarin speelt niet alleen nostalgie een rol, zegt sociaal psycholoog Alain Van Hiel. “Hoe ouder, hoe meer we willen teruggrijpen naar het veilige verleden in plaats van hoopvol naar een ­onzekere toekomst te kijken. Dat zagen we ook bij de stemming over de Brexit: vooral de ouderen waren toen pro.”

Ouderen zijn trouwens niet alleen het meest negatief, het enige voornemen voor 2019 waar 55-plussers hoog boven de rest uitsteken is net om geen goede voornemens maken.