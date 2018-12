Filipijns-Belgisch meisje (17) vermist tijdens vakantie in Cebu City

De politie van Cebu City, een stad in de Filipijnen op het eiland Cebu, heeft een opsporingsbericht verspreid naar een 17-jarig Filipijns-Belgisch meisje. Zij verliet haar hotel zaterdagavond, maar keerde niet terug. Dat meldt Cebu Daily News.

Het 17-jarige meisje, dat met haar vader in het Filipijnse Damaguete woont, was met hem op vakantie in Cebu City toen ze verdween. Volgens korpschef Gomercendo Mandawe van de politie van Abellana was de vader zondag aangifte komen doen van de verdwijning van haar dochter. Zij had haar hotel zaterdagavond rond 23 uur verlaten, maar was niet teruggekeerd.

Omdat het meisje al meer dan 24 uur niet gezien werd, is ze officieel als vermist opgegeven. De politie heeft dan ook een opsporingsbericht verspreid om de hulp in te roepen van eventuele getuigen.