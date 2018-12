COLUMN. “Toen al trapte ik in de val dat je gelooft dat je iemand kunt veranderen. Ik weet nu beter”

Wellicht wordt 2019 niet het jaar van de ‘bad boy’. Het cliché wil wel dat vrouwen op stoute mannen vallen – van die onbetrouwbare types die veel aandacht aan hun looks besteden en je versieren door je onzeker te maken. Maar wetenschappelijk onderzoek wijst nu uit dat ze toch een man met een goed hart willen. In het begin is die charmante bad boy misschien aantrekkelijk. Maar dan komt zijn ego aan de oppervlakte. En daar wil je geen leven lang aan vastzitten. Nee, doe dan maar een warme, attente man waar je tenminste op kunt bouwen.