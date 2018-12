AA Gent zoekt versterking in Premier League en heeft ploegmakker van Benteke op het oog

AA Gent zoekt aanvallende versterking. Eén van de opties is de 23-jarige Noorse spits Alexander Sørloth. Vorige winter maakte hij de overstap van Midtjylland, de ex-club van Gent-coach Jess Thorup, naar Crystal Palace. Bij de club van Christian Benteke kon Sørloth geen potten breken. Hij maakte in 2018 slechts één doelpunt voor Palace, in de League Cup, en werd dit seizoen in de Premier League enkel nog als invaller gebruikt. Bij Midtjylland scoorde hij vorig seizoen wel vijftien keer in 26 matchen over alle competities.