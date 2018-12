Van kamp in Duinkerke naar de liefde: Ashkan uit Iran na drie jaar op de vlucht rond de kerstboom in Merelbeke

Ashkan Mameghani (37) zal vanavond het nieuwe jaar vieren, maar vooral ook het oude. Want na een tocht van drie jaar doorheen allerlei vluchtelingenkampen, vond hij in 2018 eindelijk een nieuwe thuis. Bij zijn grote ­liefde Sarah, maar ook bij het Gentse handbalteam waar de voormalige professionele handbalspeler sinds kort in doel staat. “Op koude dagen denk ik nog aan die nachten dat ik onder de brug sliep, maar nu zit ik gelukkig gewoon rond de kerstboom.”

In 2016 telde hij op oudejaarsavond af in het vluchtelingenkamp in Duinkerke. In 2017 in een kamp in Oostenrijk. Maar vanavond viert hij voor het eerst sinds zijn vlucht eindelijk weer in de warmte, en ...