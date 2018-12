Hoe een voetbal honderden Joodse kinderen redde: spitsvondige verzetsstrijder Georges Loinger overleden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde Georges Loinger met zijn vindingrijkheid honderden Joodse kinderen. Na de oorlog ontving hij talloze onderscheidingen voor zijn heldendaden. Maar vrijdag overleed “le sauveur” in Parijs, op de gezegende leeftijd van 108 jaar. “Met hem sterft een uitzonderlijk man die we voor altijd zullen koes­teren”, schrijft de Franse stichting voor de herdenking van de Holocaust.

“Ik trapte een bal over de grens en riep naar de kinderen dat ze die moesten gaan halen”, vertelde Loinger in een interview eerder dit jaar. Voordat de Italianen die de grens bewaakten er erg in hadden ...