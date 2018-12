Man die door tieners in elkaar geslagen werd aan ijspiste spreekt: “Nog wat stampen en ik had het niet overleefd”

Lebbeke -

Twee dagen zweefde Stijn A. (26) in het ziekenhuis van Dendermonde tussen leven en dood. Een neusbreuk, een zwaar gedeukt oog en bloed in de hersenen is zijn trieste lot. Met dank aan een groep vijftienjarigen die hem aan de kerstmarkt in Lebbeke “voor de fun” in elkaar sloegen. “Hebben die jongeren geen ouders die hen van straat moeten houden?”