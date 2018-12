Manchester City speelt donderdag tegen Liverpool, maar Kevin De Bruyne blijft vraagteken

Manchester City kon verdere averij vermijden met het oog op de clash met leider Liverpool van donderdag. Na twee nederlagen wonnen de Citizens met 1-3 van Southampton. Liverpool had zaterdag al met 5-1 Arsenal omvergeblazen, de negende competitiezege op rij. Liverpool is nu twintig competitiematchen ongeslagen.

Bij City deed Kompany negentig minuten mee. Coach Pep Guardiola rekent ook op de Rode Duivel voor de topper. Kevin De Bruyne incasseerde op tweede kerstdag een trap tegen Leicester en stond gisteren niet op het wedstrijdblad. Guardiola weet niet of hij of hij fit raakt voor de komst van Liverpool. “Ik weet niet hoe het met Kevin gesteld is”, verklaarde de Spanjaard. “Ik weet wel dat het niets ernstigs is, maar ik weet niet of hij donderdag klaar zal zijn.”

Liverpool telt zeven punten voorsprong. Een nederlaag in het Etihad Stadium zou een enorme klap zijn voor Man City. “Maar alles ligt nog open”, sprak Kompany.

Tottenham, derde in de stand, verloor zaterdag met 1-3 van Wolverhampton, waar Dendoncker 68 minuten meedeed op het middenveld.