Inter-coach sluit Nainggolan weer in de armen: “Maar voetbal moet weer zijn prioriteit worden”

Op de 19de speeldag van de Serie A won Inter met de nodige moeite van Empoli (0-1). Maar belangrijker: Radja Nainggolan maakte na 57 minuten zijn wederoptreden na zijn disciplinaire schorsing. Een kwartier later kwam Inter op voorsprong via een doelpunt van Keita Baldé.

Coach Luciano Spalletti toonde zich dus mild voor de middenvelder, die afgelopen zondag te laat was gekomen op training. Hij zou ook in een discotheek ruzie gemaakt hebben met supporters van de harde kern van Inter. De ex-Rode Duivel miste slechts één wedstrijd, die tegen Napoli op tweede kerstdag.

Gevoelige jongen

“Ik liet Radja invallen omdat we wat versnellingen misten”, zei Spalletti. “Hij trok het niveau naar omhoog. Ik heb hem laten spelen omdat ik dacht dat hij ons kon helpen. We houden van hem, hij is een gevoelige jongen en hij heeft alle kwaliteiten om een goede speler te zijn. Maar soms wordt hij aangetrokken door andere dingen. Als je te veel zaken laat voorgaan op voetbal, kun je niet winnen. Er zijn drie of vier dingen die voor hem belangrijker zijn dan voetbal… Die moet hij aan de kant schuiven.”

Spalletti werkte ook bij AS Roma al samen met Nainggolan en bekommert zich als een vaderfiguur over de grillige middenvelder.