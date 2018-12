Molotovcocktail gegooid naar wagen in Antwerpen

Merksem - Op de Bredabaan in Merksem (Antwerpen) is in de nacht van zondag op maandag rond 1 uur een molotovcocktail gegooid naar een wagen. Dat wordt bevestigd bij brandweer en politie. Die laatste wil in het belang van het onderzoek geen verdere details verstrekken.

Bij het voorval zou niemand gewond zijn geraakt. Het gerechtelijk lab van de politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

De wagen zou eigendom zijn van een kapper die onlangs nog een inbraak had in zijn zaak. Hij beweert dat hij de daders kent.

Even later was er ook een ontploffing in een rijwoning in Wilrijk. Vermoedelijk werd daar een projectiel naar binnen gegooid.