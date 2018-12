Ontploffing in rijwoning: projectiel naar binnen gegooid

Wilrijk - In de Lucas Henninckstraat in Wilrijk is in de nacht van zondag op maandag rond 1 uur een ontploffing in een rijwoning gebeurd. Vermoedelijk is een projectiel naar binnen gegooid op de eerste verdieping waarna de ramen zowel aan de voor- als aan de achterkant werden naar buiten geblazen. Het glas en stukken steen vlogen op straat en beschadigden enkele geparkeerde wagens.

De politie vorderde de ontmijningsdienst DOVO om de bizarre ontploffing te onderzoeken. Het staat vast dat er geen brand of vuur in de woning is geweest. Er is vermoedelijk een projectiel naar binnen gegooid. Rond 5 uur had de brandweer de glasscherven opgeruimd en werd de straat vrijgegeven.

De drie bewoners, een moeder, haar zoon en dochter, raakten niet gewond en krijgen elders onderdak, want het pand is voorlopig onbewoonbaar.

Volgens een getuige die met de dochter sprak, hoorde ze eerst een geluid waarna ze meteen een deken over zich heen heeft getrokken. Dat deken heeft haar beschermd na de knal, toen het glas in het rond vloog. Het parket van Antwerpen voert het onderzoek.

Eerder op de avond was er in Merksem op de Bredabaan een ontploffing in een auto. Vermoedelijk is er een molotovcocktail tegen de wagen gegooid.