Amper 1 op 7 burgemeesters is een vrouw (en in steden is het helemaal dramatisch)

Slechts 45 van de 300 burgemeesters die volgende week officieel van start gaan, zijn vrouwen. Het woord ‘burgervader’ blijft dus meer dan ­actueel. Meer nog: in geen enkele grotere stad draagt vandaag een vrouw de sjerp.

Vorige week greep ze in extremis nog de sjerp in Ninove, en daarmee heeft Tania De Jonge (Open VLD) het aantal vrouwelijk burgemeester op 45 gebracht. Op 45,5 om heel precies te zijn, want Inez De Coninck (N-VA) neemt over twee jaar in Opwijk de sjerp over van Albert Beerens (Open VLD). Maar het resultaat blijft heel mager. Slechts 15,2 procent van de Vlaamse burgemeesters is een vrouw. Dat is zelfs een lichte daling tegenover zes jaar ge­leden, toen nog 15,9 procent van de gemeenten een vrouw als burgemeester had. Zo blijkt uit cijfers van Vrouw & Maatschappij, de aan CD&V gelieerde vrouwenbeweging, en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Niet alleen zijn er weinig vrouwelijke burgemeesters, momenteel wordt ook geen enkele centrumstad geleid door een vrouw. Hasselt was tot vandaag de enige grote stad met een vrouw aan het stuur. Maar vanaf dinsdag neemt Steven Vandeput (N-VA) daar het roer over van Nadja Vananroye (CD&V). De grootste gemeenten met een vrouw aan het roer zijn nu het Limburgse Sint-Truiden en het Antwerpse Geel.

Evenveel mannen als vrouwen op de lijst

Het is nochtans zo dat op de verkiezingslijsten evenveel mannen als vrouwen moeten staan en dat de eerste twee plaatsen op de lijst niet mogen worden ingenomen door twee mensen van hetzelfde geslacht. “Maar dat volstaat niet”, benadrukt Liesbeth Maris, nationaal voorzitter van Vrouw & Maatschappij. “Vrouwen maken nog altijd veel minder kans om de lijst te trekken.” En het zijn de lijsttrekkers die in de praktijk bijna altijd burgemeester worden.

Ieper was daarop de grote uitzondering tijdens de ­vorige verkiezingen. “Vijf van de zes lijsten werden getrokken door een vrouw”, zegt Emmily Talpe (Open VLD), de eerste vrouwelijke burgemeester van de kattenstad. “Ik heb het geluk gehad dat de partij op zijn gat lag toen ik in 2007 de lokale afdeling in handen nam. Ik heb een hele vernieuwing kunnen doorvoeren waardoor vrouwen automatisch meer ­kansen hebben gekregen. Anders blijft een oude garde – vooral mannen – sterke plaatsen eisen voor wat ze in het verleden voor de partij betekend hebben. Los daarvan denken veel vrouwen nog altijd dat ­politiek niets voor hen is. Net zoals het beeld bestaat dat techniek voorbehouden is voor jongens.”

“Het blijft inderdaad een harde wereld die kan afschrikken”, erkent Veerle ­Heeren (CD&V), burgemeester van Sint-Truiden. “Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen er niet in zouden kunnen gedijen. Om er te staan, moet je er wél elke dag, ­zeven op ­zeven, mee bezig zijn. Ik ken nog altijd niet veel mannen in de politiek die daarnaast ook nog eens bezig zijn met het huis­houden. Ik zou dit zelf ook niet kunnen zonder hulp.”

“We moeten die beeld­vorming uitdagen”, zegt Maris. “De verkiezing van een vrouwelijke burgemeester in belangrijke groot­steden zoals momenteel in Amsterdam, in Parijs of in Barcelona kan daarbij een positief effect hebben.”

De vrouwelijke burgemeesters blijven wel hoopvol. “Dit soort evoluties heeft tijd nodig”, zegt Celis. “Je moet dat tijd geven, maar de kentering in de geesten is in­gezet”, zegt ook Talpe.