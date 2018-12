Feestje op de cross met Willy Sommers loopt uit de hand: “Ik treed al 47 jaar op, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”

Machelen / Diegem - Enkele crossfans hebben zondagavond een iets te wild feestje gebouwd in de ambiancetent op de cyclocross in Diegem. Tijdens het optreden van Willy Sommers viel één gewonde toen de speciaal versterkte dranghekken omver werden geduwd, zo meldt Het Laatste Nieuws. “Ik treed al 47 jaar op, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Sommers.

Het optreden moest al tijdens het eerste nummer ‘Laat de zon in je hart’ - iets na 19 uur - worden stilgelegd omdat sommige aanwezigen in de tent te wild aan het springen en het dansen waren. “De voorste rijen vielen plots naar voren, alsof de houten vloer het begaf”, aldus Sommers in de krant. “Ook de dranghekken werden omvergeduwd. In eerste instantie flitsten er beelden van het Heizeldrama door mijn hoofd. Ik dacht: dat loopt hier niet goed af.”

Er viel uiteindelijk één gewonde en nadat de dranghekken weer waren rechtgezet, kon het optreden voortgaan. “Maar het bleef ambiance”, vervolgt Sommers. “Bij het volgende nummer was het weer springen en duwen geblazen. De politie moest de dranghekken echt tegenhouden, anders was opnieuw hetzelfde gebeurd. Ik treed al 47 jaar op, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit overtreft alles.”