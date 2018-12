Dinsdag is het zover: ‘giant leap’ voor de ruimtevaart

Zegt de naam ‘Ultima Thule’ u niets? Dan komt daar dinsdag mogelijk verandering in. Want dan is het D-day voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa: de onbemande ruimtesonde New Horizons zal langs Ultima Thule scheren, het verste hemellichaam ooit geobserveerd, en boldly go where no spacecraft has gone before

Bij de Nasa is het nagelbijten geblazen. Alles is klaar voor de grote dag dinsdag, wanneer New Horizons - 3,5 jaar na de ontmoeting met dwergplaneet Pluto - opnieuw langs een onbekend ‘object’ in de verre Kuipergordel vliegt. New Horizons verkent sinds 2015 de uiterste zones van ons zonnestelsel, maar nooit eerder ging de sonde van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa zo ver.

Op 1 januari staat er een historische ‘ontmoeting’ gepland: die met Ultima Thule - een asteroïde of object dat pas vier jaar geleden werd ontdekt. Het object kreeg bij zijn ontdekking de naam 2014 MU69 maar werd kort nadien door de Nasa omgedoopt tot ‘Ultima Thule’. Het hemellichaam ligt ongeveer 6,5 miljard kilometer verwijderd van onze aarde.

Wetenschappelijke verkenningsmissie

“Het is een puur wetenschappelijke verkenningsmissie”, aldus Alan Stern in een video op de website van de Britse omroep BBC. “We zijn nooit verder weg geweest. Iedereen staat klaar, we kunnen niet wachten om te gaan verkennen.”

Als alles volgens plan verloopt, vliegt New Horizons op 1 januari 2019 om 6.33 uur ’s morgens voorbij Ultima Thule, met een snelheid van 14 kilometer per seconde. Op dat moment zal de afstand tussen de sonde en de oppervlakte zo’n 3.500 kilometer bedragen.