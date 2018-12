Brandweer redt moeder en twee kinderen uit woning

Bornem - Het heeft maandagochtend gebrand in een woning in de Bornemstraat in Mariekerke (Bornem). Een moeder en haar twee kinderen konden door de rook niet meer vluchten en moesten door de brandweer worden gered.

De brand woedde in de woonkamer en ging met veel rook en hitte gepaard. Een van de kinderen werd wakker, merkte de rook op en sloeg alarm. De vader van het gezin rende door de rook naar beneden en probeerde de vlammen met emmers water te doven, maar dat lukte niet.

Uiteindelijk moest de man naar buiten vluchten. Luttele ogenblikken later kon de brandweer zijn vrouw en kinderen in veiligheid brengen.

Omdat de man heel wat rook had ingeademd, werd hij naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Ook de andere gezinsleden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

“De schade in de woonkamer is aanzienlijk. De kamer is uitgebrand. Het televisietoestel is zelfs weggesmolten”, zegt brandweerkapitein Danny Geernaert. “De oorzaak van de brand is nog onbekend.”