Benzine iets goedkoper vanaf 1 januari

Wie een benzinewagen heeft, tankt vanaf volgend jaar goedkoper, want op 1 januari dalen de prijzen aan de pomp. Benzine 95 E10 kost dan maximaal 1,3590 euro per liter (-0,001), benzine 98 E5 kost 1,4050 euro per liter (-0,001). Dieselrijders betalen vanaf dinsdag dan weer meer: de prijs stijgt tot 1,4470 euro per liter (+0,001), zo meldt de FOD Economie maandag.