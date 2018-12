Minstens drie doden bij gasexplosie in appartementsgebouw in Rusland, nog 79 vermisten

Bij een gasexplosie in een appartementsgebouw in het Russische Magnitogorsk zijn maandag minstens drie mensen om het leven gekomen. Zeker 79 anderen zijn nog vermist. Honderden brandweermannen zijn ter plaatse om mensen uit het puin te helpen.

De ontploffing deed zich voor rond 9.50 uur in Magnitogorsk, een industriestad in de buurt van de grens met Kazakhstan. Het hoge appartementsgebouw, waarin 110 mensen wonen, stortte daardoor gedeeltelijk in.

De toegesnelde hulpdiensten konden al zes mensen uit het gebouw halen, waarvan drie het niet overleefden. Zeker 79 anderen zijn nog vermist. Volgens getuigen is ter plaatse hoorbaar hoe mensen vanonder het puin om hulp roepen.

Foto: AFP

