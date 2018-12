AA Gent heeft vervanger van Lovre Kalinic beet: Thomas Kaminski tekent voor 4,5 jaar

AA Gent heeft de vervanger van Lovre Kalinic beet. Thomas Kaminski tekent bij de Buffalo’s een contract voor 4,5 jaar, de transfer wordt wellicht vandaag al op papier gezet. De 26-jarige doelman komt over van KV Kortrijk.

Kaminski was sinds de zomer van 2016 aan de slag bij KV Kortrijk. Daarvoor was de Belgische doelman met Poolse roots vier jaar actief bij Anderlecht, dat hem in die periode ook uitleende aan het Cypriotische Anorthosis Famagusta en het Deense FC Kopenhagen. Voor Kaminski is het tevens een terugkeer naar AA Gent: hij speelde in de jeugdcategorieën al voor de Buffalo’s.