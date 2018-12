Wie veel drinkt op oudejaar, past ook op nieuwjaarsdag maar beter op met rijden

Wie vanavond iets te diep in het glas kijkt, past ook morgen beter op als hij of zij achter het stuur kruipt. “Mensen onderschatten vaak hoe lang alcohol in hun lichaam blijft hangen”, waarschuwt Stef Willems van Vias Institute. “Vorig jaar had de bestuurder bij één op de drie ongevallen op nieuwjaarsdag gedronken. Sommigen zaten nog boven de wettelijke limiet door het drinken op oudejaarsavond.”

LEES OOK. Wat baat er tegen de nieuwjaarskater? (+)

Als je van plan bent om te drinken vanavond, maak je best op voorhand wat plannen, aldus Willems. “Zorg ervoor dat je ergens kan blijven slapen of duidt een Bob aan, maar kruip niet meer achter het stuur.”

De waarschuwing is nog altijd nodig, zo luidt het, want bij één op de drie ongevallen op nieuwjaarsdag 2018 had de bestuurder te veel gedronken. “En dat was niet alleen door te drinken op nieuwjaarsdag, sommigen zaten gewoon nog boven de wettelijke limiet van 0,5 promille door het drinken op oudejaarsavond.”

Mensen onderschatten vaak hoe lang alcohol in hun lichaam blijft hangen, vervolgt Willems. “Zeker met oudejaar, waarop velen tot de vroege uurtjes uitgaan en weinig slapen. Wie tot 6 uur ’s ochtends op de boemel geweest is en te diep in het glas heeft gekeken, zal nog altijd positief blazen als hij of zij ’s middags naar de familie rijdt. Wie braaf om middernacht gaat slapen na twee pintjes, heeft uiteraard geen probleem de dag erna.”

Ook toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven waarschuwde er eerder al voor in onze krant. “Je lever breekt ongeveer één standaardglas af per 90 minuten. Tien pintjes gedronken? Dan kan het tot 15 uur duren vooraleer je lichaam alle alcohol volledig heeft afgebroken. Na een zware avond kan je dus ook ’s ochtends zeker nog positief blazen.”

Man versus vrouw

Over hoeveel je ‘mag’ drinken, bestaan geen exacte richtlijnen. Alles hangt af van je lichaamsvolume, spiermassa, gewicht, maaginhoud en geslacht. Wie zeker wil zijn en veilig wil rijden, hanteert een nultolerantie.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan een gemiddelde man van 70 kilo twee standaardglazen van 10 gram alcohol consumeren, wil hij de alcoholgrens van 0,5 promille niet overschrijden. In concrete mensentaal zijn dat twee pintjes van 25 cl of twee glazen wijn of champagne van 10 cl (maximaal 12%) of twee aperitiefdrankjes van 6 cl (maximaal 20%).

Vrouwen daarentegen hebben minder geluk en bereiken de grens van 0,5 promille sneller. Dat heeft vooral te maken met hun vetpercentage. Vrouwen hebben doorgaans meer vet in vergelijking met mannen en omdat alcohol zich langer ophoudt in vet, zullen zij ook sneller de limiet bereiken. Zij kunnen dus minder drinken dan de gemiddelde man. Let wel: het gaat hier allemaal om gemiddelden, het is dus geen exacte wetenschap.