Angeline Flor Pua na haar Miss België-titel en pilotendiploma: “En nu nog 10 jaar afbetalen”

Borgerhout -

Alleen de verkiezing tot Miss World had het jaar van Angeline Flor Pua (23) uit Borgerhout nóg voortreffelijker kunnen maken. Maar die kers op de taart was overbodig voor Miss België. Net voor ze naar China reisde, had ze immers haar grote droom al verwezenlijkt: ze slaagde voor haar pilotenexamen.