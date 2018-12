Al 1.633 ongevallen en bijna 200 doden na drie van de zeven ‘Dangerous Days’ in Thailand

1.633 ongevallen in amper drie dagen. Nu al 182 doden. De ‘Seven Dangerous Days’ in Thailand (waarbij elk jaar in de eindejaarsperiode bestuurders roekeloos en vaak dronken rijden) zijn nog niet halfweg, maar lijken nu al af te stevenen op een triest record.

Tussen vorige donderdag en zaterdag kwamen liefst 182 mensen om het leven in het Thaise verkeer. Dat zijn er nu al 15 meer dan in de eerste drie dagen van de ‘Seven Dangerous Days’ van vorig jaar. Toen vielen er in totaal 423 doden.

Foto: EPA

En dat nog maar enkele weken nadat de wegen van het land door de Wereldgezondheidsorganisatie werden uitgeroepen tot gevaarlijkste van Zuid-Oost-Azië. Het sterftecijfer door ongevallen ligt er op 32,7 op 100.000. In Singapore is dat 26,7. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk is dat 2,9.

De ‘Seven Dangerous Days’ zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen in Thailand. Niet alleen worden de wegen dan overbelast met mensen die in de eindejaarsperiode hun familie willen bezoeken, maar wordt er ook roekeloos - en vaak onder invloed - gereden.

Volgens de Thaise politie werd 40,9 procent van de 1.633 ongevallen veroorzaakt door dronken bestuurders en 27,2 procent door overdreven snelheid. Drie kwart van de betrokken voertuigen waren motoren. Liefst 45.652 motorrijders werden opgepakt omdat ze geen helm droegen. En 42.649 bestuurders werden opgepakt omdat ze geen geldig rijbewijs konden bovenhalen.

Rijden onder invloed is al langer een enorm probleem in het land. De Thaise overheid heeft naar eigen zeggen al tal van maatregelen tegen dronken rijden ingevoerd en zou zelfs al overwogen hebben om dashboard camera’s te promoten om dronken bestuurders publiekelijk te vernederen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie doet het land echter lang niet genoeg om het probleem aan te pakken. “De straf weegt niet op tegen de gevaren”, zo luidt het. “En de veiligheidscampagnes moeten het hele jaar door gevoerd worden, niet alleen in piekperiodes. De mentaliteit van de mensen moet echt aangepakt worden.”