Halfzus van Meghan Markle staat op zwarte lijst van Scotland Yard: “Ze is een risico”

Samantha Grant, de 54-jarige halfzus van Meghan Markle, staat op de zwarte lijst van Scotland Yard. Als ze in de buurt van de woonst van de Hertogin van Sussex en prins Harry komt, zal ze meteen opgepakt worden omdat ze een bedreiging vormt. Dat meldt The Sunday Times.

Dat het niet goed zit in de familie van Meghan Markle, moeten we u niet meer vertellen. De Hertogin van Sussex heeft sinds haar huwelijk met de Britse prins Harry al veel harten gewonnen, maar de kritiek die ze krijgt komt voornamelijk van mensen van haar eigen familie.

Ditmaal is het de halfzus van de gewezen Suits-actrice die de krantenkoppen haalt. De 54-jarige Samantha Grant had eerder al uitgehaald naar Meghan door haar arrogant en stout te noemen tegenover haarzelf en haar vader. Ze vloog in oktober naar Engeland en dook op aan Kensington Palace, maar de toegang werd haar toen geweigerd.

De reden voor dat laatste is nu bekend: Grant staat op de zwarte lijst van de Britse politie. Dat vertelt een bron binnen Scotland Yard aan The Sunday Times. Op die lijst staan mensen voor wie de politie en de koninklijke macht extra opletten en die meteen opgepakt worden zodra ze in de buurt van Kensington Palace opduiken. Het gaat om figuren die, zo zegt de website, “publieke figuren lastigvallen, stalken of bedreigen”.

“Iemand als Samantha is eerder een risico dan een bedreiging”, klinkt het bij Scotland Yard. “Ze begaat geen criminele misdrijven, maar brengt wel zorgen met zich mee voor de koninklijke familie. Samantha zou een scène kunnen maken en krantenkoppen halen met haar acties. En laat ons eerlijk zijn: ze heeft dat al gedaan.”