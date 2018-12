Afpersers ex-man Lesley-Ann Poppe veroordeeld tot 30 maanden cel

Antwerpen / Wommelgem - Het koppel Mimouna R. (32) en Hasan B. (39) heeft vandaag in de correctionele rechtbank van Antwerpen 30 maanden effectieve celstraf gekregen. Ze werden eerder al veroordeeld, onder meer omdat ze de ex-man van Lesley-Ann Poppe hadden afgeperst. Ze stonden terecht voor drie nieuwe, gelijkaardige feiten. “Het vorige vonnis was nog niet koud, of jullie beginnen opnieuw”, sprak de voorzitter.

In november 2015 kreeg het oplichterskoppel tot vier jaar cel. R. werkte als prostituee in Wommelgem. Terwijl zij zich over haar klanten ontfermde, pikte Hasan B. in de badkamer kredietkaarten, gsm’s en identiteitsgegevens uit hun kleren. De ex-man van Lesley-Ann Poppe was toen één van de slachtoffers.

Hij werd afgeperst en moest 10.000 euro ophoesten, anders zou R. naar een roddelblad stappen en zijn reputatie onderuithalen.

De ex van Lesley-Ann Poppe deed het koppel geloven dat hij het geld zou ophoesten, maar stapte in werkelijkheid naar de politie waarna het koppel werd opgepakt. Ze werden veroordeeld tot vier jaar cel en vlogen achter te tralies. Het koppel heeft drie kinderen, die allemaal geplaatst zijn.

Maar Mimouna en Hasan hadden hun lesje niet geleerd. Ze kwamen vrij en maakten op 4 juli, 10 september en 5 oktober van dit jaar opnieuw slachtoffers op een gelijkaardige manier. Het openbaar ministerie vorderde op 26 december een effectieve celstraf van vijf jaar voor zowel R. als B. voor die feiten, net als de verbeurdverklaring van een dikke drieduizend euro. De twee beklaagden betwisten de feiten niet.

Hun advocate vroeg om de twee probatie-uitstel te geven zodat ze hun leven op de sporen kunnen krijgen.

Maar de voorzitter sprak vandaag de straf van 30 maanden celstraf, een boete van 8000 euro en verbeurdverklaring van bijna drieduizend euro uit. “De beklaagden hebben welbewust samengewerkt om op systematische wijze slachtoffers te bestelen. Ze hebben duidelijk geen lessen getrokken uit hun eerdere veroordeling, een effectieve celstraf is daarom een logisch gevolg”, zei de voorzitter bij het vonnis.