Deurne -

Veronique en Warren uit Deurne hebben een konijntje gevonden tussen het huisvuil. Het gaat wel degelijk om een levend konijntje, op straat gezet in een doos. Het koppel denkt dat het daar gedumpt is nadat iemand het als kerstcadeau had gekregen.

Dierenasielen waarschuwen nochtans om geen huisdieren cadeau te geven. Nu zoeken Veronique en Warren een nieuwe thuis voor het diertje.