Oudejaarsdrama nipt vermeden dankzij alert kind: “Ze hingen uit het raam en riepen om hulp”

Bornem / Mariekerke -

Een gezin uit de Bornemstraat in Mariekerke is maandagochtend aan de dood ontsnapt toen er brand was uitgebroken op de benedenverdieping. Een van de kinderen werd wakker door de rook en sloeg alarm. De brandweer redde de mama en haar twee kinderen uit het raam. Zij konden door de rook geen kant meer op.