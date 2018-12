Opnieuw vrouw onthoofd aangetroffen in Marokko

Er is opnieuw een onthoofde vrouw teruggevonden in Marokko. Volgens lokale media gaat het om een 24-jarige vrouw, maar er zijn nog maar erg weinig details bekend.

Het lichaam van de 24-jarige Marokkaanse vrouw, een gescheiden moeder met één dochter, werd gevonden op ongeveer 6 meter van haar hoofd in de regio Ifrane in het Atlasgebergte. Wat er met haar gebeurd is, is nog een groot vraagteken. Haar lichaam werd naar het ziekenhuis gebracht voor een autopsie.

Twee weken geleden werd in Marokko nog twee Scandinavische vrouwen, 24 en 28 jaar oud, om het leven gebracht. Het is niet duidelijk of de feiten daar iets mee te maken hebben.

