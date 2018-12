Burgemeester redt leven van 77-jarige tijdens huwelijksreceptie: “Gelukkig was er een defibrillator in de buurt”

Salvatore Provenzano en zijn echtgenote Helena zullen zich de oudejaarsperiode van 2018 nog lang herinneren. Een hartstilstand op een trouwreceptie van vrienden werd de man bijna fataal. Het was uiteindelijk de Zelzaatse burgemeester Frank Bruggeman die samen met zijn schoonzus het leven van de 77-jarige man redde.

Niks dan blije gezichten afgelopen zaterdag, 29 december, in het Klooster van Zelzate. Burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD) had er net een koppel in de echt verbonden. Na het applaus van vrienden en kennissen en de lang verwachte “U mag nu de bruid kussen” ging het ineens fout.

“We hoorden plots geroep en getier” zegt Linda Onderdonck die bij huwelijken instaat voor de ontvangst van de gasten tijdens de receptie. “Bleek dat een bejaarde man onwel geworden was.” Consternatie alom. De man lag roerloos op de grond. Ogenschijnlijk levenloos.

Net op dat ogenblik kwam Bruggeman de zaal binnen. “Ik merkte meteen wat er gaande was” zegt de Zelzaatse burgemeester. “De man had een hartstilstand gekregen. We moesten meteen ingrijpen. Samen met mijn schoonzus, die hoofdverpleegkundige is in het ziekenhuis Maria Middelares, zijn we aan de hartmassage begonnen. Een personeelslid van de gemeente belde ondertussen de 112-hulpdiensten. Aan de hand van hun instructies deden we het nodige.” Inmiddels waren ook ambulance en MUG onderweg.

Op zoek naar defibrillator

“Plots vroeg de 112-operator of er ook een defibrillator in de buurt was”, gaat Bruggeman verder. “Gelukkig hing er zo’n toestel in de Sint-Laurensschool in de Patronagestraat, enkele straten verder. Het AED-toestel werd ooit aangekocht door lokale ondernemers. Iemand repte zich naar de school en bracht het toestel mee. Meteen konden we verder aan de slag en zo hebben we de man kunnen redden.” Het bleek te gaan om de 77-jarige Salvatore Provenzano. Hij werd voor verdere verzorging afgevoerd naar de dienst Intensieve Zorgen, waar hij nog altijd verblijft.

“Ik ben heel hard geschrokken” zegt Helena De Graeve, de echtgenote van Provenzano. “Mijn man leeft enkel nog omdat die mensen meteen ingegrepen hebben. Salvatore ligt nog op intensieve, maar hij leeft gelukkig nog.”

De vzw Heart-saver, die het toestel aan de school leverde, is blij dat het apparaat nu zijn nut bewezen heeft. “Je hoopt altijd dat AED’s niet gebruikt moeten worden, maar in dit geval is gebleken hoe belangrijk zo’n toestel kan zijn”, zegt Luc Ketele van de vzw.