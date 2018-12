Rupel Boom kwaad op reeksgenoot Lierse Kempenzonen: “Fatsoen behoort niet tot hun woordenschat”

Amateurclub Rupel Boom is niet te spreken over het gedrag van reeksgenoot Lierse Kempenzonen. “Een échte amateurclub staat machteloos wanneer een club met profallures uitpakt met harde valuta”, zo stelt Boom in een open brief op haar website. Lierse Kempenzonen plukte eerder dit seizoen trainers Urbain Spaenhoven en Dave De Herdt weg bij Boom, deze maand vertrokken ook nog de keeperstrainer en eerste doelman Thibaut Rausin naar het Lisp.

“Eind vorig seizoen werden afspraken gemaakt met Lierse om in de voorbereiding op 30 juli 2018 een oefenwedstrijd te spelen. Zowat last minute werd dit door de Kempenzonen om nog onduidelijke redenen afgeblazen”, zo begint de open brief van Rupel Boom.

Volgens de amateurclub was dit met voorbedachten rade, want eind oktober plukte Lierse Kempenzonen trainers Urbain Spaenhoven en Dave De Herdt weg nadat het de Nederlander René Trost de laan had uitgestuurd. “Zonder enig voorafgaande verklaring aan Rupel Boom, trokken de Lierse Kempenzonen op strooptocht over de Boomse velden (...) Zonder enige vorm van deontologie werden de veldheren in dienst van Rupel Boom weggekaapt”, aldus Rupel Boom.

Rupel Boom verwijt Lierse verder ook nog een gebrek aan communicatie: “Ze zwijgen in alle talen en werken achter de schermen met de hulp van de ingehaalde veldheer blijkbaar verder aan een snood plan. Zij hebben echt goed door dat een overeenkomst of contract op amateurvlak binnen de voetbalwereld geen enkele draagkracht heeft.”

“Een échte amateurclub staat dus machteloos wanneer een club met profallures uitpakt met harde valuta”, stelt Rupel Boom.

Doelman en -trainer ook weg

In december haalde Lierse Kempenzonen ook keeperstrainer Davy Verbert en doelman Thibaut Rausin naar het Lisp. Van dat laatste was Rupel Boom niet op de hoogte. “Opnieuw non-communicatie van club naar club. Wat een ethiek! Thibaut kon, gezien zijn sociaal statuut, bij onze club enkel als amateur spelen. Hij zag dat wel zitten omdat hij zich zo opnieuw in de kijker kon spelen voor profclubs uit 1B en misschien wel 1A. Als ‘menselijke’ club wil Rupel Boom immers een speler, die hogerop kan en zo een profstatuut bekomen, niet tegenhouden.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

“Rupel Boom zit in ieder geval niet stil en doet er alles aan om weer ‘up and running’ te zijn voor de belangrijke terugronde. Op onze beurt zullen wij, door de onbegrensde graaicultuur van derden, bronnen moeten aanspreken maar dat zal met de betrokkenen wél in alle openheid gebeuren. Pas wanneer bepaalde zaken echt afgerond zijn, zal er naar de buitenwereld gecommuniceerd worden.”