Auto van kapper in brand gestoken: “Niet de manier waarop ik het jaar wou eindigen”

Merksem -

De auto van Artur Gevorgyan, de uitbater van hippe kapperszaak Artur’s Barbershop op de Bredabaan in Merksem, werd vannacht door een onbekende in brand gestoken. De buurman van de kapperszaak kon voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Gevorgyan heeft een vermoeden dat een concurrent-kapper de dader is.