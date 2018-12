De elf opmerkelijkste toptransfers van afgelopen zomer: zijn de verwachtingen ingelost na een half jaar?

De wintermercato staat voor de deur, ook buiten België. Afgelopen zomer waren bij de Europese topclubs heel wat interessante transfers te bespeuren. Intussen hebben de meest opvallende getransfereerden van toen zich al enkele maanden kunnen bewijzen in het shirt van hun nieuwe club. Wie imponeerde al, en wie kon de hoge verwachtingen nog niet waarmaken? Wij analyseren elf opmerkelijke transfers uit de zomer.

1. Cristiano Ronaldo

Van/naar: Real Madrid -> Juventus

Transferbedrag: 117 miljoen euro

Beginnen doen we uiteraard met dé transfer van de zomer. Begin juli vertrok Cristiano Ronaldo, vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, na negen jaar dienst bij Real Madrid. Zijn bestemming: de Serie A, meer bepaald Juventus. En op zijn 33ste is Ronaldo hard op weg om zich ook in Italië onsterfelijk te maken. De Portugese wereldster scoorde in 19 competitiewedstrijden al 14 keer en deelde 6 assists uit. Bij Juventus, dat nog steeds ongeslagen is in de Serie A en pronkt met een indrukwekkende 53 op 57, is hij ontegensprekelijk één van de grote draaischijven. Een zesde Gouden Bal zat er echter niet in voor CR7, die desondanks de hoge verwachtingen meer dan waarmaakt.

Cristiano Ronaldo verwent tegenwoordig de Turijnse fans. Foto: Photo News

2. Thibaut Courtois

Van/naar: Chelsea -> Real Madrid

Transferbedrag: 35 miljoen euro

De eerste Rode Duivel op de lijst is degene die deze zomer met zijn transfer het meeste stof deed opwaaien. Thibaut Courtois kwam niet meer naar de trainingen bij Chelsea en forceerde een overstap naar Real Madrid. Tot groot ongenoegen van de fans van The Blues, die de houding van de doelman als verraad bestempelden. Na een moeilijke seizoensstart, waarin hij het doel nog moest delen met doublure Keylor Navas, is Courtois intussen wel de onbetwiste nummer één bij Los Blancos. In 14 competitiewedstrijden hield hij 6 keer de nul, in de Champions League deed hij hetzelfde in 2 van de 3 wedstrijden die hij speelde. En met het WK voor clubs heeft onze nationale doelman zelfs al zijn eerste prijs binnen. Opvallen doet Courtois zelden en foutjes waren er zeker ook. Maar bij een Real Madrid dat een zwak seizoen doormaakt, is de 26-jarige goalie doorgaans wel één van de lichtpunten.

Thibaut Courtois. Foto: AFP

3. Kepa Arrizabalaga

Van/naar: Athletic Bilbao -> Chelsea

Transferbedrag: 80 miljoen euro

Kepa Arrizabalaga. Foto: AFP

Door het vertrek van Thibaut Courtois had Chelsea een nieuwe doelman nodig. Dat werd Kepa Arrizabalaga, die het Spaanse Baskenland achter zich liet en naar Londen verhuisde. Prijskaartje: 80 miljoen euro, waarmee Kepa in één klap de duurste doelman ooit werd. Met Chelsea begon de Bask zeer sterk aan het seizoen, maar in de laatste weken van het jaar kenden The Blues een vormdip waardoor ze intussen al 11 punten achter leider Liverpool staan. Keeper Kepa speelde eind november tegen stadsrivaal Tottenham bovendien een slappe partij waarin hij een afstandsschot van Harry Kane zomaar liet binnenwaaien. Maar met 9 clean sheets in 19 Premier League-wedstrijden, aangevuld met 4 uit de Europa League, doet de 24-jarige doelman het verre van slecht.

4. Axel Witsel

Van/naar: Tianjin Quanjian -> Borussia Dortmund

Transferbedrag: 20 miljoen euro

Na anderhalf jaar in China en een sterk WK was het voor Axel Witsel tijd om terug te keren naar een echte topclub. En dat doet hij met verve: Axel Witsel is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het systeem van Dortmund. De Rode Duivel speelde in de Bundesliga vrijwel elke minuut voor Die Borussen, die halverwege de competitie hard op weg lijken om Bayern München te onttronen. De oerdegelijke Witsel heerst en verdeelt bij zijn nieuwe club. En pikt geregeld zijn goaltje mee: hij scoorde in de Bundesliga, Champions League én de beker al telkens één keer.

Axel Witsel. Foto: Photo News

5. Gianluigi Buffon

Van/naar: Juventus -> Paris Saint-Germain

Transferbedrag: vrije transfer

Ja, inderdaad: ook deze oude knar is nog steeds voetballer. De legendarische Gigi wordt op 28 januari al 41, maar is momenteel bezig aan zijn eerste avontuur buiten thuisland Italië. Buffon vertrok bij Juventus, waar hij zeventien jaar vaste doelman was, als een held. En tekende in de zomer bij PSG. Bij de Franse landskampioen heeft Gigi stevige concurrentie van de jonge Alphonse Aréola: beide heren verdelen de speelminuten onder elkaar. Buffon speelde in de Ligue 1 al 8 keer en hield daarin viermaal de nul. In drie Champions League-duels lukte hem dat geen enkele keer. Helemaal geslaagd is de transfer van Buffon (nog) niet te noemen, al hoeft deze veteraan natuurlijk niets meer te bewijzen.

Gianluigi Buffon. Foto: AFP

6. Riyad Mahrez

Van/naar: Leicester City -> Manchester City

Transferbedrag: 67,8 miljoen euro

Met Riyad Mahrez voegde Manchester City vorige zomer een nieuwe ster toe aan haar zo al indrukwekkende ploeg. De Algerijn kwam over van Leicester City, waar hij twee seizoenen terug één van de belangrijkste schakels was in de ploeg die tot eenieders verbazing de Premier League won. Bij Manchester City is Mahrez echter één ster in een sterrenploeg. En dus zijn ook de speelkansen wat schaarser, want met Raheem Sterling loopt er een vergelijkbare speler rond in het Emirates Stadium. Desondanks kan Mahrez degelijke cijfers voorleggen na een half seizoen bij de Citizens. Over 19 wedstrijden in de Premier League verzamelde hij 943 speelminuten, waarin hij 5 keer scoorde en 2 assists gaf. In de Champions League trad de Algerijn ook al vijfmaal aan en was hij goed voor 1 doelpunt en 4 assists. Al zal zijn penaltymisser tegen Liverpool in de Premier League (die wedstrijd eindigde op 0-0) hem wellicht nog even achtervolgen...

Riyad Mahrez. Foto: Photo News

Radja Nainggolan. Foto: EPA-EFE

7. Radja Nainggolan

Van/naar: AS Roma -> Internazionale

Transferbedrag: 38 miljoen euro

Het verhaal van Radja Nainggolan is u allen ongetwijfeld bekend. De voormalige Rode Duivel met de opvallende levensstijl moest vorige zomer weg bij AS Roma. Wegens extrasportieve redenen: Nainggolan kon het niet vinden met de sportief directeur van de Romeinen en liet zijn contractverlenging te lang aanslepen. Inter kwam aankloppen, Radja opende de deur en vertrok. Maar een halfjaar later lijkt ook de deur bij Inter dicht te vallen: Nainggolan werd een kleine twee weken geleden even geschorst na een ruzie met de harde kern… en omdat hij meermaals te laat kwam op training. Nochtans ging het tot dan best oké voor de 30-jarige middenvelder: hij werd verkozen in het Italiaanse team van het jaar en scoorde voor Inter 3 keer in 16 wedstrijden. Intussen kreeg hij van coach Spalletti al een nieuwe kans. Maar hoe het met de veelbesproken Nainggolan verder moet bij Inter, is onduidelijk.

8. Alisson Becker

Van/naar: AS Roma -> Liverpool

Transferbedrag: 62,5 miljoen euro

Jawel, nog een doelman. Maar met reden: toen Liverpool hem in de zomer overnam van AS Roma, was Alisson Becker héél even de duurste keeper ter wereld. Tot Chelsea nog dieper moest tasten om de eerder genoemde Kepa te halen. Hoe het ook zij: Alisson bewees al meermaals dat hij het betrouwbare sluitstuk kan zijn waar Liverpool zo hard naar hunkerde. Al kregen we begin september tegen Leicester City ook al een blunder van formaat te zien tegen Leicester City. Iets wat bij Liverpool na de traumatische nederlaag in de CL-finale tegen Real Madrid - waar doelman Loris Karius tweemaal gruwelijk de mist in ging - toch even slikken zal geweest zijn. Alisson hield in 20 Premier League-wedstrijden 8 keer de nul.

Alisson Becker. Foto: EPA-EFE

9. Leonardo Bonucci

Van/naar: AC Milan -> Juventus

Transferbedrag: 35 miljoen euro

Leonardo Bonucci. Foto: Photo News

Cristiano Ronaldo mag dan misschien wel dé transfer van de zomer geweest zijn, in Italië praatte men wekenlang over nog een andere overstap. Meer bepaald die van Leonardo Bonucci, die na één jaar bij AC Milan al terugkeerde naar zijn vorige club Juventus. Bonucci was na problemen met coach Massimiliano Allegri naar Milan verhuisd. De centrale verdediger kon naar het buitenland, maar wilde omwille van zijn zieke zoontje in Italië blijven. Het werd dus Milan. Maar na een tegenvallend jaar gaf Bonucci vorige zomer aan dat hij wilde terugkeren naar Turijn. Zo geschiedde, al moest hij fiks inleveren op zijn jaarloon en speelde Juventus twee spelers kwijt. Intussen is Bonucci weer, zoals vanouds, een vaste waarde bij de Oude Dame.

10. Mariano Diaz

Van/naar: Olympique Lyon -> Real Madrid

Transferbedrag: 21,5 miljoen euro

De grote leegte die Cristiano Ronaldo achterliet bij Real Madrid, moest opgevuld worden. Enkele dagen voor het afsluiten van de zomermercato verrasten de Madrilenen door niet Kylian Mbappé, Eden Hazard of zelfs Neymar binnen te halen. Nee, het werd Mariano Diaz. Een jaar eerder verkocht aan Olympique Lyon, waar hij goed was voor 21 doelpunten, maar plots stond de Dominicaan terug in de Spaanse hoofdstad. Tot nu is het voor Diaz een rampseizoen: hij kampt al twee maanden met blessures en kon daarvoor ook weinig potten breken. In vijf wedstrijden in La Liga - waarvan hij er slechts één in de basis startte - scoorde hij nog niet. In de Champions League lukte dat wel al: tegen AS Roma maakte hij zijn tot nu toe enige doelpunt van het seizoen. Maar het moet véél, véél beter.

Mariano Diaz. Foto: BELGAIMAGE

11. Malcom

Van/naar: Bordeaux -> Barcelona

Transferbedrag: 41 miljoen euro

Ook één van de verhalen van de zomermercato, in negatieve zin: de soap rond de jonge rechtsbuiten Malcom. De Braziliaan, vorig jaar nog in dienst bij Bordeaux, leek volledig rond met AS Roma. Het akkoord tussen beide clubs was zelfs al aangekondigd. Tot FC Barcelona plots toesloeg en Malcom uit de handen van de Romeinen griste. Er werd zelfs even gedreigd met een rechtszaak, maar de deal was beklonken: de 21-jarige Braziliaan trok met veel bombarie naar Catalonië… en mocht daar in de tweede helft van 2018 prompt de bank verwarmen. Amper 296 speelminuten verzamelde de Braziliaan, al was hij het grootste deel van december inactief door een verstuikte enkel. Scoren lukte hem tweemaal, waaronder tegen Inter in de Champions League. Maar de torenhoge verwachtingen van enkele maanden geleden zijn verre van ingelost.