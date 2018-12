Het nieuwe jaar inzetten met een knal? Hier kan je terecht voor spectaculair vuurwerk, maar opgelet voor controles

Wie om middernacht graag een flesje kraakt tijdens het kijken naar een groot vuurwerkspektakel, heeft maandagavond opnieuw een uitgebreide keuze. In tal van grote steden staat een stevig feestje gepland. Een overzicht.

Brussel

In de hoofdstad wordt om middernacht aan Paleis 5 op de Heizelvlakte een gigantisch vuurwerk ontstoken. Het Atomium vormt al voor het tweede jaar op een rij het decor. Feestneuzen kunnen er terecht vanaf 21.30 uur voor een dj-set, met aansluitend om 22.30 uur een spektakelstuk van het Belgische theatergezelschap Tol. Zij brengen luchtspektakel Pedaleando Hacia el Cielo.

Na het spektakel wordt afgeteld naar 2019. Stipt om middernacht wordt het vuurwerk ontstoken, waarna nog tot 1 uur gefeest kan worden.

Aan de drie toegangen zullen controles uitgevoerd worden. Het is verboden om grote voorwerpen, rugzakken, glazen flessen en voetzoekers of vuurwerk voor persoonlijk gebruik mee te nemen.

Antwerpen

Wie in Antwerpen oudejaarsnacht viert, kan vanaf 22 uur terecht op de Scheldekaaien tegenover de ingang van de Voetgangerstunnel voor een drankje en een feestje met dj 5napback, in aanloop naar het traditionele vuurwerk om middernacht. Dat zal worden afgestoken vanop een ponton in de Schelde ter hoogte van de binnenstad en zal ongeveer 20 minuten duren. Traditiegetrouw komen daar vele tienduizenden mensen samen: vorig jaar waren het er nog 97.000. “Dat aantal hopen we uiteraard weer te halen”, zegt woordvoerder Dirk Delechambre.

Gastvrouw van dienst is Saartje Vandendriessche, die samen met het publiek zal aftellen naar de grote vuurwerkshow, die trouwens vanaf 23.50 uur ook live te zien is op Eén. Wie er ter plaatse bij wil zijn, komt volgens de stad best te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. Een deel van de Scheldekaaien is maandagochtend al parkeervrij gemaakt en sinds 14 uur mag je ook van de Sint-Michielskaai tot de Jordaenskaai niet meer parkeren. De Scheldekaaien worden om 22 uur tot na de opkuis zelfs afgesloten voor alle verkeer, vanaf de Scheldestraat tot aan de Brouwersvliet, en ook de as Reyndersstraat/Vlasmarkt, de Steenhouwersvest en Sint-Jansvliet zullen enkel toegankelijk zijn voor voetgangers. De Lijn heeft trouwens een speciaal oudejaarsbiljet en voorziet de hele nacht lang bussen, trams en extra feestbussen om iedereen veilig van en naar het vuurwerk te brengen.

Op de show aan de Scheldekaaien na is het in Antwerpen om veiligheidsredenen verboden om vuurwerk af te steken of wensballonnen op te laten. “Eigen vuurwerk meenemen is absoluut verboden. Als we het zien, wordt het afgenomen en die mensen riskeren dan een GAS-boete van 350 euro”, klinkt het bij de Antwerpse politie. Op de Scheldekaaien geldt verder een glasverbod en zullen grote tassen of rugzakken niet worden toegelaten.

Mechelen

De Grote Markt in Mechelen vormt het decor voor een grote openluchtparty met zicht op het vuurwerk. “Ik schat dat er 6.000 tot 7.000 mensen zullen afzakken”, klinkt het bij de stad Mechelen. Het feestgedruis start om 23 uur met een dj-set van Discobaar De Rob en De Raf. Om middernacht staat het vuurwerk gepland, waarna Mr. T en Michael Midnight u tot 1 uur dansend de nacht insturen.

Wie naar Mechelen afzakt, mag rugzakken en handtassen meenemen. “Maar we zien het liever niet gebeuren”, klinkt het bij de politie van Mechelen. “Waarom zou je een rugzak nodig hebben? We gaan geen toegangscontrole doen zoals op de festivals. Het duurt maar even, dus mensen hebben eigenlijk niets nodig. Alles is aanwezig.”

Gent

In Gent vindt het vuurwerkspektakel plaats aan Portus Ganda. “Daar kunnen 20.000 mensen van het vuurwerk genieten”, aldus de Gentse politie. “Er is geen glasverbod van kracht, mensen kunnen dus iets meebrengen. Ook een verbod op handtassen en rugzakken is er niet, maar we roepen wel op om die thuis te laten. Wie een tas bij heeft, riskeert een controle. We vragen daarom om bij een controle even mee te werken, dan is het snel voorbij. Wij doen ook maar ons werk.” Eigen vuurwerk meebrengen en ontsteken in de publiekszone is verboden. “Ik zie ook niet in waarom mensen dat zouden doen, er is vuurwerk genoeg.”

Vanaf 23 uur kan u er genieten van de projectie van sfeerbeelden op een 15 vierkante meter groot LED-scherm ter hoogte van de Slachthuisbrug. “Klokslag middernacht wordt het vuurwerk afgestoken vanop de Sint-Baafsweide. Het spektakel zal 20 minuten duren en wordt begeleid door feestmuziek.”

Brugge

In Brugge kunnen fans van het beter vuurwerk terecht vanaf 22.45 uur. Een dirigent en een gelegenheidskoor gaan voorop in een samenzang van Vlaamse en internationale hits, waarna om middernacht het vuurwerk afgestoken wordt.

“We verwachten 6.000 à 7.000 mensen”, klinkt het bij de politie van Brugge. “We gaan de site niet afsluiten, dus er zullen geen toegangscontroles zijn. Aan alle toegangen zal wel politie zijn die mensen in de gaten houdt. De agenten zullen sporadisch controleren als er iets niet pluis is.”

Rugzakken en handtassen kunnen dus meegenomen worden, net als flessen champagne en bekertjes.

Oostende

Op het strand ter hoogte van het Casino-Kursaal in Oostende komen ook vele duizenden mensen samen om het vuurwerk te aanschouwen om middernacht. “Wij voorzien niet in speciale controles”, aldus de lokale politie. “Wij zijn natuurlijk wel aanwezig. Deels om het vuurwerk zelf in goede banen te leiden en te zorgen dat de mensen niet te dichtbij komen, maar ook om een oogje in het zeil te houden voor mensen die zich verdacht gedragen.”

Mensen die een zak of tas meebrengen, zullen die bij zich mogen houden. “We gaan die niet verbieden. Mensen brengen graag wat flessen mee om die ter plaatse op te drinken. Dat laten we toe, maar we houden hen wel in de gaten.”

Hasselt

Limburgers kunnen naar het Kolonel Dusartplein in Hasselt trekken, waar de elfde editie van Winterland op het programma staat. Vanaf 19 uur wordt de aperitief geschonken, tot 2.30 uur draait de dj. Ook daar zal de politie een oogje in het zeil houden, controles zijn mogelijk.

Opgelet

De computergestuurde vuurwerkshows worden in goede banen geleid door professionals. Wie in de privésfeer vuurwerk afsteekt, staat meestal niet stil bij de mogelijke gevolgen. Als het foutloopt, gaat het meteen grondig fout. Slachtoffers die een vuurwerkongeval nog kunnen navertellen, zijn getekend voor de rest van hun leven.

