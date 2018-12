Rederij die Britten na Brexit uit nood moet helpen, bezit nog geen enkel schip

Een van de rederijen die de Britse overheid contracteerde om na een eventuele harde Brexit extra ferrydiensten uit te voeren, om de verwachte monsterfiles te verlichten, blijkt geen enkel schip te bezitten. De maatschappij moet nochtans binnen enkele maanden al tussen Oostende en Ramsgate varen.

Het Britse ministerie van Transport sloot de voorbije maanden voor 107 miljoen pond (120 miljoen euro) contracten af met ferrymaatschappijen die extra verbindingen tussen Groot-Brittannië en het vasteland moeten verzorgen. In de contracten is te lezen dat de grenscontroles die het gevolg zullen zijn van een harde Brexit “kunnen leiden tot een vertraging bij de levering van essentiële goederen”. Lees: de Britten vrezen lege winkelrekken door monsterfiles aan de havens.

Op de contracten was al kritiek gekomen, omdat de gebruikelijke procedure van de openbare aanbesteding niet was gevolgd. Volgens het ministerie van Transport vanwege de ‘hoogdringendheid van de situatie’. Nu blijkt echter ook dat een van de gecontracteerde bedrijven, de rederij Seaborne Freight, die tussen Oostende en Ramsgate moet gaan varen, geen eerdere ervaring heeft met veerverbindingen. Sterker nog: het bedrijf bezit niet eens schepen, zo schrijft The Guardian maandag.

Seaborne Freight zou pas van plan zijn schepen te kopen en in te zetten tussen Oostende en Ramsgate vlak voor 29 maart, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. De rederij wil beginnen met twee vaartuigen, en in de zomer uitbreiden met nog eens twee schepen.

Logica zoek

De vraag stelt zich nu hoe een rederij zonder schepen een overheidscontract ter waarde van 15,5 miljoen euro in de wacht kon slepen, voor een operatie die al binnen enkele maanden moet beginnen.

“Heeft de Britse overheid wel onderzocht met welk bedrijf ze in zee is gegaan?”, vraagt het conservatieve gemeenteraadslid Paul Messenger uit Ramsgate zich af in The Guardian. “Wat is de logica achter de keuze voor een scheepvaartmaatschappij die nooit eerder gevaren heeft, en zelfs geen schepen bezit? Die nog nooit een enkele vrachtwagen over het Kanaal gevaren heeft.”

Vertraging

Seaborne Freight geeft in een communiqué toe dat de opstart van zijn veerverbinding anderhalve maand vertraging heeft opgelopen. Daardoor kan er pas eind maart worden gestart, in plaats van medio februari. Verder zou het bedrijf er naar eigen zeggen al sinds 2017 aan werken om de veerverbinding tussen Oostende en Ramsgate nieuw leven in te blazen. Die hield in 2013 op te bestaan, na het failliet van rederij TransEuropa. “Tijdens die ontwikkelingsfase zijn de geschikte schepen gezocht, zijn er afspraken gemaakt met de havens van Ramsgate en Oostende en is gezocht naar personeel”, meldt het bedrijf.

De Britse regering van haar kant laat weten dat ze ervan op de hoogte was dat Seaborne Freight nog geen enkel schip bezit. “Wij wisten dat het om een nieuw scheepvaartbedrijf gaat, dat als onderdeel van haar diensten voor schepen zal zorgen. Zoals bij alle contracten, hebben we zorgvuldig de commerciële, technische en financiële positie van het bedrijf doorgelicht, voordat er iets werd getekend.”