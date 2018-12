Beerschot Wilrijk ontslaat speler die positief testte op drugs

Na de gebeurtenissen van voorbije weken heeft KFCO Beerschot Wilrijk beslist middenvelder Faysel Kasmi (23) te ontslaan. Zijn contract wordt met onmiddellijke ingang verbroken. De middenvelder behoort niet meer tot de kern en vertrekt woensdag dus niet mee op stage. De positieve drugstest gebeurde tijdens een alcoholcontrole in Antwerpen.

Kasmi blies op zondag 23 december positief tijdens een alcoholcontrole en uit een speekseltest bleek dat hij ook drugs had gebruikt. De middenvelder werd vervolgens ook meegenomen naar het ziekenhuis voor een bloedanalyse, maar die zou hij naar verluidt geweigerd hebben. Beerschot Wilrijk communiceerde het nieuws zelf via haar website. “Na de gebeurtenissen van de laatste tijd heeft KFCO Beerschot Wilrijk beslist om Faysel Kasmi te ontslaan. Zijn contract wordt met onmiddellijke ingang verbroken. De middenvelder behoort niet meer tot de kern en vertrekt woensdag dus niet mee op stage”, werd er geschreven.

Kasmi bood vorige week nog in een open brief zijn verontschuldigingen aan over de positieve test, maar voor zijn werkgever bleek dat dus onvoldoende. De 23-jarige middenvelder mag in het nieuwe jaar meteen op zoek naar een nieuwe club. Kasmi was pas sinds vorige zomer actief bij de club uit 1B en verzamelde slechts 54 speelminuten: hij viel vijf keer in.