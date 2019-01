Wat brengt de toekomst voor het Nieuwjaarskind met Belgische roots Andreas Pereira: weg bij Man United?

Vaarwel 2018, hallo 2019! Het is nieuwjaarsdag en dus wordt Andreas Pereira 23 jaar. Maar wat brengt de toekomst voor de in Duffel geboren Braziliaan? Bij Manchester United lijkt hij niet meteen naam te gaan maken. Wat nu?

De spelmaker speelde in zijn jeugd geregeld voor de Belgische jeugdelftallen, maar in 2018 maakte Pereira zijn debuut voor Brazilië. Het land van zijn vader Marcos Pereira, ex-profvoetballer bij onder meer STVV, KV Mechelen en Antwerp. Op 12 september speelde hij 20 minuten mee in een oefeninterland tegen El Salvador (5-0-zege).

“Ik was in België tijdens het WK en het was moeilijk om die nederlaag te slikken”, klonk het begin september bij Pereira. “Iedereen lachte mij natuurlijk uit. Wow… ik was héél kwaad. Ik keek samen met een vriend naar de match. Maar dat ging niet, ik ben de kamer uitgestapt. Ik was verschrikkelijk boos. En natuurlijk kwamen dan de plaagstoten. Alle vrienden van mijn vader zeiden: Kijk nu naar Brazilië, je kan toch beter voor België spelen. Ik zei: Dat kan ik echt niet.”

Man United

In clubverband speelt Andreas Pereira al sinds 2011 voor Manchester United. Hij maakte er in augustus 2014 zijn debuut in het eerste elftal, maar kwam tot dusver - onder meer door uitleenbeurten aan Granada (2016-2017) en Valencia (2017-2018) - nog maar tot 21 officiële duels in de hoofdmacht van de Mancunians. In de voorbereiding op dit seizoen leek hij coach José Mourinho overtuigd te hebben. Hij kreeg veel speelgelegenheid in de voorbereiding, werd niet uitgeleend en stond in de openingsmatch van het seizoen tegen Leicester meteen 90 minuten tussen de lijnen.

Free-kicks don't come much better than this one from Man Utd's Andreas Pereira



Goalkeeper's just watching! pic.twitter.com/FdGgh78Dvn — Goal (@goal) 29 juli 2018

“Ik heb nog een contract tot 2020 op Old Trafford en ben van plan om dat uit te doen. Ik ben ervan overtuigd dat ik het hier kan maken”, zei Pereira na zijn seizoen bij Valencia. Maar sinds die basisplaats tegen de Foxes speelde Pereira amper 83 minuten en zat hij twaalf keer zelfs niet in de selectie bij Manchester United.

Transfer?

Zijn Instagram mag dan vol staan met foto’s met bijschriften als “Come on Reds” en “We Are United”, een grote toekomst bij de Engelse topclub lijkt op dit moment ver weg. Ondanks twee (korte) invalbeurten onder interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer. Volgens Yahoo Sports zou Pereira niet hebben willen bijtekenen tot 2022 omdat hij naar het WK wil die zomer.

Onder andere het Braziliaans UOL meldt dan ook dat Pereira aan het nadenken is over zijn opties: blijven bij United, een uitleenbeurt of vertrekken? Arsenal, West Ham en Everton zouden een bod gedaan hebben voor de man uit Duffel, en ook de Braziliaanse topclub Santos wil Pereira halen. “Hij is een speler die ons enorm interesseert”, aldus voorzitter Jose Carlos Peres. “We willen hem nu, maar United speelt het hard. Ik heb wel contact met zijn vader.”

Afwachten dus welke optie Pereira kiest. Op sociale media pleiten nogal wat United-supporters regelmatig voor meer speelminuten voor de Belgische Braziliaan, die dus wel behoorlijk populair is. Maar zonder speelminuten kan de middenvelder zich uiteraard niet in de kijker spelen van bondscoach Tite...