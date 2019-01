Slechts één club behaalde in 2018 meer dan 100 punten, Atlético bouwt feestje en Messi verslaat Ronaldo

Het voetbaljaar 2018 zit er officieel op. Hoog tijd om te kijken welke club het meeste punten behaalde de voorbije twaalf maanden. De overduidelijke winnaar is Juventus, dat in de Serie A liefst 101 punten bij elkaar speelde. Dat zijn er elf meer dan Paris Saint-Germain en dertien meer dan Manchester City. Napoli (87) en Liverpool/Barcelona (85) maken de top vijf rond. Atlético Madrid pakte 77 punten in 2018, drie punten meer dan stadsrivaal Real Madrid.

101 - #Juventus have earned 101 points in 2018, more than any other side among the Top-5 European Leagues. Lady.#Opta2018 pic.twitter.com/2SxhQQ1q0B — OptaPaolo (@OptaPaolo) 31 december 2018

Ook altijd interessant is de strijd om de meeste doelpunten in één kalenderjaar. Die eer gaat deze keer naar... Lionel Messi. De Argentijn scoorde in 2018 liefst 51 doelpunten, twee meer dan eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo.

2018 goals? Completed it ?? pic.twitter.com/snzekraIMh — B/R Football (@brfootball) 31 december 2018

The leading scorer in Europe’s top 5 leagues in 2018 was Messi with 47 goals. The most assists made in Europe’s top 5 leagues in 2018 was Messi with 26. He also scored directly from more freekicks than anyone in the history of Europe’s top 5 leagues. 5th in Ballon d’Or. ???? — Gary Lineker (@GaryLineker) 31 december 2018