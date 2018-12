Belgen scoorden in 2018 opvallend minder in het buitenland, Dries Mertens maakte opnieuw de meeste doelpunten

Voor Belgische topvoetballers is 2018 een mooi jaar geweest, met dank aan de derde plaats op het WK in Rusland. Maar op clubniveau vallen de cijfers qua doelpunten dit jaar een beetje tegen. De Belgische spelers konden in de vijf buitenlandse topcompetities tot 117 goals komen: maar liefst 43 minder dan vorig seizoen. Dries Mertens was dit kalenderjaar topscorer van dienst.

Het aantal Belgische goals in topcompetities is het op één na laagste van de voorbije vijf jaar. Vooral het cijfer in Engeland ligt een stuk lager dan de voorbije jaren: met 40 stuks kwamen de Premier League-Belgen zelfs niet aan de helft van hun aantal in 2017. Het is ook meteen het laagste aantal Belgische doelpunten in Engeland sinds 2012: toen vonden onze landgenoten er slechts 33 keer de netten. De dip van Romelu Lukaku (dit seizoen nog maar 7 goals voor Manchester United) en de blessures van mannen als Kevin De Bruyne en Christian Benteke, laten zich dus voelen.

Een positieve uitschieter was er dan weer in Duitsland, waar de Belgen bijna drie keer zoveel doelpunten maakten als in 2017. Met dank aan spelers als Thorgan Hazard en het Düsseldorf-duo Dodi Lukebakio-Benito Raman. En uiteraard ook de passage van Michy Batshuayi, die in het begin van het jaar op huurbasis bij Borussia Dortmund voetbalde en ondanks een blessure toch 7 keer scoorde.

Topscorer van alle Belgen in het buitenland is net zoals vorig jaar Dries Mertens. Hij trof 20 keer raak voor Napoli: weliswaar minder dan zijn 31 goals van vorig jaar, maar toch voldoende voor de gouden plak. Het podium wordt vervolledigd door Eden Hazard en Romelu Lukaku.