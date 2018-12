Rellen na Congolese verkiezingen: Belgische en Franse scholen blijven twee weken langer dicht

De herneming van de lessen in de Belgische en Franse scholen in Congo wordt met twee weken uitgesteld. Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen, zo heeft de Franse ambassade maandag laten weten. Er is vrees dat er rellen zullen uitbreken na het bekendmaken van de resultaten van de verkiezingen, die zondag plaatsvonden.

De eerste uitslagen worden op 4 januari bekendgemaakt, maar intussen is er al veel kritiek op het verloop van de verkiezingen. Men name enkele oppositiekandidaten hadden zondagavond kritiek. Terwijl Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat van de huidige Congolese regering, al van ’s ochtends vroeg claimde de presidentsverkiezingen te zullen winnen. Oppositiekandidaat Martin Fayulu, die het goed doet in de peilingen, sprak zondagavond over “talrijke en zware onregelmatigheden”.

“Uit veiligheidsoverwegingen worden de herneming van de lessen in de Franse en de Belgische scholen in Congo uitgesteld tot 21/01/2019”, zo kregen de betrokken ouders te horen.

De leerlingen zijn sinds 22 december in vakantie en moesten normaal gezien op 7 januari terug naar school.

De maatregel geldt voor ongeveer 1.000 leerlingen van de Franse scholen in Kinshasa en evenveel leerlingen van Belgische scholen, luidt het uit Franse bron. Ook in Lubumbashi krijgen leerlingen verlengd verlof.