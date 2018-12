Oppositiepartij naar Raad van State: nieuwe gemeenteraad kan niet aantreden

Kortemark - In Kortemark stapt oppositiepartij Content naar de Raad van State tegen de zetelverdeling binnen de nieuwe gemeenteraad. Daardoor blijft de huidige gemeenteraad nog een poosje zetelen en kan de nieuwe burgemeester nog niet starten.

De verkiezingen in Kortemark werden een spannende strijd voor het burgemeesterschap. Maar ook tussen de kleinere partijen Content en N-VA was het nipt. N-VA haalde exact één stem meer dan Content, maar die laatste partij diende nadien een klacht in omdat er iets zou verkeerd gelopen zijn in een van de stemlokalen. De Raad van Verkiezingsbetwistingen vond die klacht ongegrond. Content trekt nu echter naar de Raad van State en tekent beroep aan tegen die beslissing. De Raad van State doet uitspraak binnen de zestig dagen.

De beslissing van Content heeft zware gevolgen voor de Kortemarkse politiek. De gemeenteraad van de voorbije legislatuur blijft voorlopig zetelen. Huidig burgemeester Toon Vancoillie (Open VLD) blijft voorlopig de burgervader, schepen Karolien Damman (CD&V), die normaal gezien vanaf 1 januari 2019 burgemeester zou worden, blijft nog even schepen.

Zij heeft wel begrip voor de keuze van Content. “Iedere partij heeft recht om op te komen voor haar eigen belang. Ik blijf me ondertussen voorbereiden op het burgemeesterschap. Ik ben trouwens blij dat Michel Deseure straks zeker nog eens keer in de gemeenteraad mag zetelen. Zo kan ik nog eens iets terug doen voor hem.”

Deseure (CD&V) nam in de gemeenteraad van december na een jarenlange carrière binnen de plaatselijke politiek afscheid van de gemeenteraad met een gedicht voor Damman. Eind januari zal hij toch nog eens zijn vaste stek moeten innemen.