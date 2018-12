Brussel - Worldline heeft zondag, de laatste koopzondag van het jaar, 4,76 miljoen elektronische betalingen verwerkt. Dat waren er 925.804 meer of ruim 23 procent dan dezelfde zondag in 2017, toen wel oudejaarsdag met kortere openingstijden in veel handelszaken. Dat is maandag vernomen van het bedrijf.

Worldline noteerde het voorbije weekend 12.970.103 elektronische betalingen. Hetzelfde slotweekend in 2017 was goed voor 11.690.716 transacties (of +10,9 pct).