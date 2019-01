Twee doden door vuurwerk in Nederland, vreugdevuur loopt uit de hand

In Nederland is bij oudejaar een tweede dode gevallen, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van vuurwerk. Na het Friese Morra kwam ook in Enschede een man om het leven na een explosie. Het slachtoffer werd kort na middernacht aangetroffen in de Gerststraat.

De politie onderzoekt nog de exacte toedracht, maar heeft sterk het vermoeden dat de man door vuurwerk om het leven is gekomen. Op foto’s is te zien dat de straat op de plaats van het ongeval bezaaid ligt met vuurwerkresten. De politie roept getuigen op zich te melden.

De man zou daarmee het tweede vuurwerkslachtoffer zijn tijdens oud en nieuw. Maandagavond kwam in het Friese dorp Morra ook al iemand om het leven.

Vreugdevuur loopt uit de hand

Het jaarlijkse “vreugdevuur” dat met oudejaar wordt aangestoken op het strand van Scheveningen in Nederland, is maandagnacht uit de hand gelopen. Eerst moest de dijk worden ontruimd omdat het vuur op het strand te groot was geworden en te veel hitte veroorzaakte voor de toeschouwers. Nadien bleek dat de vonken van het vuur ook de omgeving in brand staken.

Volgens de brandweer zijn onder meer branden ontstaan in de duinen. Op Twitter is te zien dat de brandweer massaal ter plaatse is en daken blust van onder meer een snackbar en de oude kerk, om te vermijden dat die in brand vliegen. De chaos is compleet, schrijft een lokale krant.

Op het strand in Den Haag strijden Scheveningen-dorp en Duindorp jaarlijks om wie het hoogste, beste en mooiste vreugdevuur kan maken.