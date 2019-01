Jeugdlokalen Zelzate volledig uitgebrand: kwaad opzet niet uitgesloten

De containers in de Chalmetlaan in Zelzate, die gebruikt worden door de lokale jeugdwerking, zijn op oudejaarsavond volledig uitgebrand. Er zijn geen slachtoffers maar de materiële schade is aanzienlijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Om 23.31 uur kreeg de brandweer een oproep. De vlammen sloegen al hoog uit de jeugdlokalen bij aankomst van de hulpdiensten. Volgens de brandweer vielen er geen gewonden maar is het linkergedeelte volledig uitgebrand. De omliggende gebouwen, zoals de kantine van het voetbalcomplex of de aanpalende kinderopvangplaats werden gevrijwaard.

Het is niet uitgesloten dat vuurwerk aan de oorzaak ligt van de brand, maar de hulpdiensten sluiten ook brandstichting zeker niet uit. De containers in de Chalmetlaan werden in het verleden al vaker geconfronteerd met vandalisme. Sinds de zomer van 2017 waren de containers in dienst en waren ze gekeurd op brandveiligheid.