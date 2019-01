Responsible Young Drivers brengen minder feestvierders naar huis: “Een goed teken”

De Responsible Young Drivers (RYD) hebben tijdens de nieuwjaarsnacht ongeveer 180 mensen veilig naar huis gebracht in Vlaanderen. Dat zijn er minder dan andere jaren, maar dat is volgens directeur Johan Chiers net een goed teken.

RYD wordt al jaren omschreven als een noodoplossing voor feestvierders. Dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de vrijwilligers, is volgens Chiers dan ook een positieve evolutie. Dat betekent volgens hem dat mensen op voorhand al bedenken hoe ze veilig thuis zullen raken. “We dromen van een jaar waarin er geen enkele oproep naar RYD moet zijn”, zegt Chiers dinsdagochtend.

“Het was een mooie, rustige nacht”, vat de RYD-directeur samen. Opvallend was dat de helft van de oproepen uit de provincie Antwerpen kwam. “Mogelijk komt dat omdat er veel activiteiten waren in die provincie”, klinkt het.

Het was de 27ste nieuwjaarsactie van de Responsible Young Drivers. Zowat 50 vrijwilligers stonden paraat van middernacht tot 6 uur om mensen naar huis te brengen. Ze hadden 20 wagens ter beschikking, waarmee 60 wagens van feestvierders thuis werden afgezet.

Telkens begeven zich twee RYD-vrijwilligers ter plaatse: één vrijwilliger neemt plaats achter het stuur van de wagen van de feestvierders en de andere volgt in een wagen van Responsible Young Drivers.