Jongetje (10) komt om het leven bij kettingbotsing in Duitsland

In Duitsland zijn op oudejaarsnacht twee doden en negentien gewonden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt. Tijdens het ongeval hing er mist.

De kettingbotsing vond plaats rond 1 uur op een autosnelweg in de buurt van Aichtal, in de deelstaat Baden-Württemberg. Eén van de slachtoffers is een jongen van tien jaar. De tweede dode, een man van 39 jaar, is wellicht de vader van het kind.

Bij de botsing waren zes wagens betrokken. Er vielen ook negen zwaargewonden, waarvan één kritiek. Tien mensen liepen lichtere verwondingen op.

Net voor het dodelijke ongeval vond op dezelfde plaats een andere kettingbotsing plaats met vier wagens. Daar was er enkel materiële schade.