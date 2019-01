“Oudste vrouw die ooit leefde” was niet Jeanne Calment, maar haar dochter

Jeanne Calment was 122 jaar oud toen ze overleed in 1997. De Française is daarmee de oudste mens die ooit leefde. Maar klopt dat wel? Volgens Russische onderzoekers is er sprake van een uit de hand gelopen vorm van oplichting.

“God is me vergeten.” Het is een bekende uitspraak van Jeanne Louise Calment, de Française die leefde tussen 21 februari 1875 en 4 augustus 1997. Met haar 122 jaar en 164 dagen staat ze nog altijd te boek als de oudste mens die ooit leefde.

Eén man, de Russische wiskunde Nikolaï Zak, was echter niet overtuigd van haar verhaal en ging op onderzoek. Met de hulp van gerontoloog Valeri Novosselov analyseerde hij maandenlang biografieën, interviews, foto’s, getuigenissen en de archieven van haar woonplaats Arles. “En daaruit kunnen we alleen maar concluderen dat haar dochter Yvonne haar identiteit heeft overgenomen”, aldus Zak, die zijn studie publiceerde op het internationale netwerk ResearchGate.

Volgens Zak was het niet haar enige dochter Yvonne die in 1934 stierf aan longvliesontsteking, maar Jeanne zelf. Yvonne zou dan de identiteit van haar moeder hebben overgenomen om te vermijden dat ze belasting op de erfenis zou moeten betalen. Het zou dus ook Yvonne zijn die in 1997, op 99-jarige leeftijd, overleed. De Rus baseert zich daarvoor onder meer op een oude identiteitskaart van de vrouw uit de jaren dertig. De kleur van haar ogen, haar lengte en haar gelaatstrekken komen niet overeen met die van de “oude” Jeanne decennia later.

Ook tijdens haar leven was er al twijfel rond Jeanne Calment. “Toen ze beroemd werd door haar leeftijd, liet ze een aantal oude foto’s verbranden”, aldus de onderzoekers.

Jean-Marie Robine, de gerontoloog en demograaf die de leeftijd van Calment “valideerde” waardoor ze werd opgenomen in het Guinness Book of Records, heeft al gereageerd op het onderzoek. Volgens hem heeft hij nooit getwijfeld aan de authenticiteit van haar identiteitsdocumenten.