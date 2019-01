West Ham trekt Fransman Nasri (ex-Man City en Arsenal) aan na dopingschorsing

Samir Nasri heeft bij West Ham een contract tot aan het einde van het seizoen ondertekend met optie op een verlenging. Dat heeft de Premier League-club maandag laten weten. De 31-jarige Fransman, die het afgelopen jaar aan de kant stond met een dopingschorsing, was de voorbije weken op proef bij de ploeg uit Londen.

Nasri zat na het vertrek bij zijn laatste club, het Turkse Antalyaspor, in januari dit jaar zonder club. Hij had met terugwerkende kracht een schorsing van achttien maanden gekregen, nadat hij toen hij voor Sevilla speelde betrapt werd op het intraveneus injecteren van vitamines, een methode die verboden is voor het Wereldantidopingagentschap (WADA). De aanvaller kwam het voorbije jaar dus niet in actie, maar kon de technische staf van West Ham op training overtuigen voor een contract.

De Fransman wordt bij de Engelse club herenigd met manager Manuel Pellegrini, onder wie hij eerder speelde bij Manchester City. Nasri veroverde in 2012 en 2014 met City de Engelse titel. West Ham staat momenteel elfde in de Premier League met 27 punten.