Zware brand zet “mooiste kerststal van de Kempen” met levende dieren in lichterlaaie: “De verslagenheid is groot”

Baarle-Hertog - Kort na middernacht heeft een hevige brand de levende kerststal opgeschrikt in Zondereigen, een deelgemeente van Baarle-Hertog aan de grens met Nederland. “De buren hebben de dieren er gelukkig nog snel uit kunnen halen. Maar de verslagenheid blijft groot”, bevestigt kersvers burgemeester Frans De Bont aan Het Nieuwsblad Online.

De kerststal van Zondereigen is de trots van het dorp. “De mooiste kerststal van de Kempen” wordt gezegd. Het was dit jaar de twintigste keer dat het indrukwekkende domein werd opgebouwd. Toen omstreeks half één de dakbedekking plots vuur vatte, was het dan ook alle hens aan dek.

Dak in lichterlaaie

“Ik ben samen met de politie en brandweer ter plaatse gegaan en kon zien hoe de vlammen de stal vernielde en het dak smeulde van het vuur”, vertelt burgemeester Frans De Bont. “De bedekking bestaat uit stro en was kurkdroog, dus het vuur kon alle kanten op. De brandende kerststal is tegen de kerk gebouwd, dus we moesten snel ingrijpen, zodat het vuur niet verder kon verspreiden.”

De nieuwe poppen uit de kerststal. Foto: Mia Uydens

Maar dat was niet simpel, want de kerststal is vijf meter hoog. “Gelukkig konden de dieren in de stal door de buren in veiligheid worden gebracht, voordat ze gewond raakten”, reageert de burgervader. De geschrokken ezel, twee schapen, kippen en konijnen werden opgevangen in een weide in de buurt. “Het team van de kerststal had ook pas nieuwe poppen gemaakt en die heeft de brandweer er ook nog uit kunnen halen.”

Terneergeslagen

In de vroege ochtend blijft enkel nog een brandgeur en een deels afgebrande stal over. Delen van de kerststal blijven overeind en de bar is ook niet afgebrand. Alleen de bedrukte stemming blijft nasmeulen. “Zondereigen is terecht heel fier op haar kerststal. De gemeenschap heeft daar met hart en ziel aan gewerkt, dan is het natuurlijk heel jammer om de kerststal zo triestig te zien staan”, aldus De Bont.

De politie en brandweer onderzoekt nu hoe de brand is ontstaan. “Er waren heel wat mensen in de buurt, die aan het schieten waren om 2019 te vieren. Wellicht gaat het dan ook om een vuurwerkpijl, maar dat moet het onderzoek nog bevestigen”, besluit de burgemeester.