Sportdirecteur van Dortmund roemt toptransfer Witsel: “Axel is van onschatbare waarde”

Borussia Dortmund heeft de wind in de zeilen. De Borussen staan ruim aan kop in de Bundesliga en overwinteren als groepswinnaar in de Champions League. Sportief directeur Michael Zorc roemt na de succesvolle eerste seizoenshelft Axel Witsel, die afgelopen zomer neerstreek in Dortmund. “Hij is van onschatbare waarde voor ons”, verklaarde Zorc maandag in Kicker.

“Axel is heel belangrijk voor ons. Hij voetbalt met heel vertrouwen en zorgt voor de juiste structuur binnen het team”, vertelde Zorc, die tevens de verdienste van coach Lucien Favre benadrukte. De Zwitser traint Borussia sinds de start van dit seizoen. “Lucien is iemand, en dat was nieuw voor mij, die waarde hecht aan details waarvan ik zou denken dat ze niet belangrijk zijn. Het verrast me echt om te zien hoe kleine elementen het niveau van een ploeg kunnen optillen.”

Witsel versierde afgelopen zomer na een sterk WK een transfer van het Chinese Tianjin Quanjian naar de Duitse topclub. De Rode Duivel verteerde de overgang van de Chinese competitie naar de hoog aangeschreven Bundesliga probleemloos en groeide meteen uit tot vaste waarde in het elftal.