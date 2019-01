Evenaring van het record: gemiddelde temperatuur in 2018 bedroeg 11,9 graden

De gemiddelde temperatuur in 2018 bedroeg 11,9 graden in Ukkel, een evenaring van het record van 2014. Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) dinsdag.

“Uiterst warm, zeer zonnig en zeer droog”, zo omschrijft VRT-weerman Frank Deboosere het voorbije weerjaar op Twitter.

2018 was uiterst warm, zeer zonnig en zeer droog.https://t.co/SSdyaZG7C9 pic.twitter.com/rAusToedNx — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 1 januari 2019

Het was in ieder geval een buitengewoon jaar, met heel wat variabelen die significant afwijken van wat als “normaal” wordt beschouwd. Zo waren er slechts 142 neerslagdagen in Ukkel, het laagste aantal sinds het begin van de metingen (1833). Gemiddeld valt er op bijna 200 dagen neerslag.

De totale hoeveelheid neerslag was uitzonderlijk laag (650,2 millimeter). Dat is 200 mm minder dan in een normaal jaar. Maar het is geen record: zo viel er in 1989 slechts 639,5 mm neerslag.

We kregen het afgelopen jaar ook uitzonderlijk vaak de zon te zien. De zon scheen in 2018 in Ukkel in totaal 1.898 uur en 37 minuten, ruim 350 uur meer dan in een gemiddeld jaar. De voorbije jaren scheen de zon alleen vaker in 2003, toen de kaap van 2.000 uur gerond werd.

Dat het een zonnig en warm jaar was, kan je ook afleiden uit het aantal zomerse dagen (met maxima van 25 graden of meer). Zo waren er maar liefst 61, tegen ongeveer 28 in een normaal jaar.