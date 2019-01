Duitse auteur Edgar Hilsenrath (De nazi en de kapper) overleden

De Duitse auteur Edgar Hilsenrath is overleden. Dat heeft zijn echtgenote bevestigd aan het Duitse persbureau dpa. Hilsenrath overleed zondag op 92-jarige leeftijd.

De Duits-joodse schrijver kende in de jaren zeventig zijn doorbraak met ‘Der Nazi & der Friseur’, vertaald als de ‘De nazi en de kapper’. Zijn boeken waren bestsellers in de VS, Frankrijk en Italië. Wereldwijd werden miljoenen exemplaren van zijn boeken verkocht.

Hilsenrath werd in 1926 in Leipzig geboren in een joods gezin. Hij overleefde de naziterreur in een Roemeens getto, en later in Oekraïne. Na de oorlog woonde hij in Roemenië, Frankrijk, de VS en Duitsland.

In 1964 verscheen zijn eerste roman, ‘Nacht’. Zijn bekendste werk, ‘De Nazi en de kapper’, werd eerst in het Engels gepubliceerd en werd in 1971 een groot succes in de VS. Het werk verschijnt pas in 1977 in het Duits.